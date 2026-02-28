Levante canta il ritornello della sua canzone durante la conferenza stampa – Il video

Durante la conferenza stampa a Sanremo, il 28 febbraio 2026, Levante ha cantato il ritornello della sua canzone. Il momento è stato ripreso in un video diffuso dall’Agenzia Vista. Dopo aver terminato le dichiarazioni, la cantante si è esibita sul palco, attirando l’attenzione dei presenti. La scena ha concluso l’evento, lasciando un’immagine immediata della performance.

(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 Levante canta il ritornello della sua canzone al termine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Serena Brancale si commuove durante la conferenza stampa, parlando della mamma – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 La cantante Serena Brancale, durante la conferenza stampa a Sanremo, si commuove parlando della mamma...

Sanremo 2026, Levante canta Sei tu. Testo e di cosa parla la canzoneC’è un momento in cui si sente il bisogno di rallentare e ascoltarsi e, per Levante, il Festival di Sanremo 2026 arriva proprio in quel punto.

Le sorprese belle in sala stampa Levante ha salutato i giornalisti cantando il suo brano sanremese “Sei Tu” accompagnata da Alessandro e Angelo Trabace . . #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #Levante #news - facebook.com facebook

@levantecanta smentisce la censura sul bacio con #Gaia #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf LIVE Link in bio x.com