Ermal Meta canta una canzone su Gaza ma va all’Eurovision dove c’è Israele | ecco la sua spiegazione

Ermal Meta ha scelto di partecipare all’Eurovision, nonostante abbia scritto una canzone su Gaza che critica le sofferenze della popolazione locale. La sua decisione deriva dal desiderio di portare quel messaggio in una manifestazione internazionale, anche se questa si svolge in Israele, uno dei paesi coinvolti nel conflitto. Meta ha spiegato che il suo obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e non sostenere nessuna posizione politica. La sua presenza all’Eurovision ha suscitato molte reazioni, con alcuni che lo criticano e altri che lo apprezzano.