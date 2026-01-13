Lazise Love Run una giornata tra sport e solidarietà sul Lago di Garda | Percorso spettacolare e divertente

La Lazise Love Run torna con la sua seconda edizione, offrendo un percorso tra le bellezze del Lago di Garda. Un evento che combina sport e solidarietà, promuovendo valori di comunità e impegno sociale. Con un’organizzazione rinnovata, la manifestazione invita i partecipanti a vivere una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, valorizzando il paesaggio e il senso di solidarietà che la contraddistingue.

La Lazise Love Run si prepara a tornare con una seconda edizione che punta su un'organizzazione rinnovata e su un forte messaggio di solidarietà. L'appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio 2026, con partenza alle 9.30, per una manifestazione che dopo il tutto esaurito dello scorso anno.

