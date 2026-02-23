Il diritto al gioco | sport libertà e crescita una UDA pronta Una giornata di resilienza poesia e solidarietà concreta all’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico

Si è svolto presso l’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, diretto dal dirigente scolastico Angelo Nasca, un evento di straordinaria portata culturale, educativa e civile che ha saputo fondere in un unico grande momento di condivisione sport, letteratura, diritti dell’infanzia, arte, musica e solidarietà concreta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Partinico, la Fashion Week dell'istituto Dalla Chiesa come esperienza pedagogica integrataA Partinico, la Fashion Week organizzata dall’Istituto Dalla Chiesa è nata per offrire agli studenti un'opportunità di apprendimento pratico.

