Anche la Regione vuole riqualificare Quarticciolo | Trenta milioni e una nuova casa di comunità

La Regione stanzierà 30 milioni per riqualificare il Quarticciolo. L’annuncio è arrivato dal presidente Francesco Rocca. Le risorse si aggiungono ai 20 milioni e mezzo già stanziati dal governo per il decreto Caivano e ai 24 milioni e mezzo messi sul piatto dal Comune di Roma.Per un totale di 75. 🔗 Leggi su Romatoday.it

