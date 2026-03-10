Agevolò incontri del boss con la vicepresidente Commissione antimafia | le accuse al manager Iacolino

Salvatore Iacolino, manager della sanità, è sotto indagine per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La Procura di Palermo sostiene che abbia facilitato incontri tra il boss favarese Carmelo Vetro e alcuni funzionari regionali, tra cui la vicepresidente della commissione Antimafia. Le indagini sono in corso e si concentrano sui presunti rapporti tra Iacolino e figure legate alla criminalità organizzata.

Secondo la Procura di Palermo, Iacolino, da direttore generale della Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute (lo è stato fino a pochissimi giorni fa) avrebbe sollecitato i vertici amministrativi dell'Asp di Messina su procedimenti amministrativi indicati dal favarese Vetro, suo compaesano. In cambio, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzioni di lavoratori. Questa mattina gli investigatori hanno perquisito la sua abitazione e gli uffici. Una perquisizione - alle ore 10,20 - è ancora in corso. Il neo direttore generale del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino sarà interrogato venerdì prossimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Salvatore Iacolino indagato a Messina per legami con Cosa Nostra, il manager era stato eurodeputato col PdLSalvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl e direttore generale del Policlinico di Messina, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa...

Trent'anni fa l'omicidio del piccolo Di Matteo, cerimonia a San Giuseppe Jato con la presidente della commissione AntimafiaAnche Chiara Colosimo ricorderà il bambino strangolato e sciolto nell'acido da Cosa nostra l'11 gennaio 1996, dopo una prigionia durata 779 giorni.