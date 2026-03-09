Verde urbano e tutela rinnovata la convenzione con le Guardie ecologiche | i dettagli

Il Comune di Ferrara ha rinnovato la convenzione con le Guardie ecologiche volontarie, che si occupano di vigilare e promuovere l’area di riequilibrio ecologico chiamata Schiaccianoci. Le Guardie svolgono attività di sorveglianza, organizzano visite guidate e attività didattiche, oltre a fornire assistenza ai visitatori. La collaborazione tra le due parti prosegue nel rispetto delle funzioni di tutela ambientale.

L'area Schiaccianoci, situata a est della città, è una zona protetta caratterizzata da una ricca vegetazione e da un macero. Si estende per più di 20 ettari ed è stata istituita nel 2011 per salvaguardare un habitat naturale spontaneo. L'area, situata tra via Caretti e via Frutteti, è accessibile e dotata di un percorso ciclabile, fungendo da corridoio verde. Istituita per frenare l'espansione urbana, l'area ha avviato in seguito processi di bonifica, inclusa la gestione del percolato in zone inquinate. Ora è un importante polmone verde urbano, oggetto di riqualificazione ambientale e monitoraggio delle falde. “Il rinnovo... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

