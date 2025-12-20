di Olga Mugnaini "Lo Schiaccianoci" è il balletto classico dalle magiche atmosfere natalizie per eccellenza, che martedì alle 20.45 arriva al teatro Verdi, con la prestigiosa compagnia "Russian Classical Ballet", composta da un cast di stelle del balletto russo, sotto la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev. Basato sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il Re dei topi" di Ernst Theodor Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. Al centro della narrazione, il misterioso Drosselmeyer dona alla piccola Clara un sogno incantato, dove i giocattoli prendono vita e la guidano, insieme al Principe Schiaccianoci e alla Fata Confetto, in un viaggio magico tra principesse e regni incantati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Schiaccianoci. Magia e danza al teatro Verdi

Leggi anche: Danza, ’Lo schiaccianoci’ fa tris. Un’altra data al teatro Alighieri

Leggi anche: Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con "Lo schiaccianoci"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lo Schiaccianoci porta la magia del Natale al Lirico; Teatro dell’Opera di Roma, Lo Schiaccianoci di Cajkovskij e la magia delle feste; Sito Istituzionale | La magia del Natale con lo Schiaccianoci di Cajkovskij; Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con Lo schiaccianoci.

Lo schiaccianoci. Magia e danza al teatro Verdi - "Lo Schiaccianoci" è il balletto classico dalle magiche atmosfere natalizie per eccellenza, che martedì alle 20. msn.com