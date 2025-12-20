Lo Schiaccianoci Magia e danza al teatro Verdi
di Olga Mugnaini "Lo Schiaccianoci" è il balletto classico dalle magiche atmosfere natalizie per eccellenza, che martedì alle 20.45 arriva al teatro Verdi, con la prestigiosa compagnia "Russian Classical Ballet", composta da un cast di stelle del balletto russo, sotto la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev. Basato sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il Re dei topi" di Ernst Theodor Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. Al centro della narrazione, il misterioso Drosselmeyer dona alla piccola Clara un sogno incantato, dove i giocattoli prendono vita e la guidano, insieme al Principe Schiaccianoci e alla Fata Confetto, in un viaggio magico tra principesse e regni incantati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Danza, ’Lo schiaccianoci’ fa tris. Un’altra data al teatro Alighieri
Leggi anche: Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con "Lo schiaccianoci"
Lo Schiaccianoci porta la magia del Natale al Lirico; Teatro dell’Opera di Roma, Lo Schiaccianoci di Cajkovskij e la magia delle feste; Sito Istituzionale | La magia del Natale con lo Schiaccianoci di Cajkovskij; Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con Lo schiaccianoci.
Lo schiaccianoci. Magia e danza al teatro Verdi - "Lo Schiaccianoci" è il balletto classico dalle magiche atmosfere natalizie per eccellenza, che martedì alle 20. msn.com
Un incanto a passo di danza, “Lo schiaccianoci” apre la stagione natalizia del Teatro dell’Opera - Su piazza Beniamino Gigli cala leggera, come ogni anno, la magia delle favole. ilmessaggero.it
Lo Schiaccianoci porta la magia del Natale al Lirico - Il grande balletto classico sulla musica di Cajkovskij inaugura la stagione di danza 2025- rainews.it
The Nutcracker | Pas de Deux at the Prudential Center
Prima di diventare magia, è solo un piccolo soldatino di legno. Lo Schiaccianoci È da qui che nasce il sogno: una notte, un incantesimo, una musica che trasforma l’immaginazione in danza. Al Teatro di San Carlo torna il balletto più amato delle feste, con t - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.