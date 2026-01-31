Curiosità al via a Palazzo Sant' Agostino I Giovedì delle Scienze

Questa mattina a Palazzo Sant'Agostino si è tenuta la presentazione di “I Giovedì delle Scienze”. L’appuntamento è fissato per il 2 febbraio alle 11 nella Sala Torre, dove il Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo e il Comitato scientifico, guidato da Giovanni Vincenzi, spiegheranno il progetto. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e studenti in incontri dedicati alla scienza e alla ricerca.

E' in programma il 2 febbraio, alle 11, presso la Sala Torre di Palazzo Sant'Agostino, la presentazione del progetto “I Giovedì delle Scienze” con gli interventi del Vice Presidente della Provincia, Giovanni Guzzo, e i membri del Comitato scientifico Giovanni Vincenzi (Presidente dell’Associazione Math&Phys), Emilio Polverino (Vice Presidente), Valerio Bozza, Sergio Pagano e Lucio Vecchio. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Math&Phys insieme ai Dipartimenti di Fisica e di Matematica dell'Università degli Studi di Salerno, è rivolta a docenti, a studenti delle scuole secondarie superiori e agli appassionati delle Scienze.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Palazzo SantAgostino Elezioni provinciali 2026, al via il deposito delle liste a Palazzo Sant'Agostino Da oggi, domenica 21 dicembre, fino alle 12 di lunedì 22 dicembre, è possibile depositare le liste presso gli uffici di Palazzo Sant’Agostino per le elezioni provinciali 2026, previste per domenica 11 gennaio. Patologie oculari infantili e adolescenziali: il convegno a Palazzo Sant'Agostino con Del Re Si terrà a Palazzo Sant'Agostino un convegno dedicato alle patologie oculari in età infantile e adolescenziale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Palazzo SantAgostino Argomenti discussi: Al via a Cuneo il nuovo corso per ufficiali di gara; Milano Cortina 2026, tutte le curiosità sulle Olimpiadi italiane: la cerimonia, le medaglie e le mascotte; Mercatino delle curiosità questo fine settimana lungo corso Marrucino; Ieri erano una curiosità, oggi al Ces i robot sono protagonisti. Curiosità, al via a Palazzo Sant'Agostino I Giovedì delle ScienzeE' in programma il 2 febbraio, alle 11, presso la Sala Torre di Palazzo Sant'Agostino, la presentazione del progetto I Giovedì delle Scienze con gli interventi del Vice Presidente della Provincia, G ... salernotoday.it Capodanno cinese, via ai festeggiamenti a Prato. Alcune curiositàFirenze, 29 gennaio 2025 – Sono partiti i festeggiamenti per il Capodanno Cinese. La ricorrenza, che si festeggia con sfilate in costumi tradizionali, parate scenografiche, spettacoli e cerimonie, ... lanazione.it Palazzo Sant'Anna: A Modern Retreat in Historic Lecce https://homeadore.com/2024/03/31/palazzo-santanna-a-modern-retreat-in-historic-lecce/ - facebook.com facebook SOPRALLUOGO AL LICEO REGINA MARGHERITA DI SALERNO Dopo l’incontro di ieri mattina a Palazzo Sant’Agostino tra una delegazione di studenti del Liceo Statale Regina Margherita di Salerno... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.