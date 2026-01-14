Accademia di Santa Sofia | dal Contemporaneo al Classicismo sabato al Sant’Agostino

Sabato al Sant’Agostino si terrà il quarto appuntamento del 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, intitolato “Dal Contemporaneo al Classicismo”. L’evento, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e Banco BPM, offre un’occasione per approfondire il rapporto tra le diverse epoche artistiche attraverso una rassegna dedicata a musica e cultura. La partecipazione è aperta e l’ingresso è libero.

Tempo di lettura: 3 minuti Quarto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 17 gennaio, alle ore 19, sul palco dell’Auditorium “Sant’Agostino” di Benevento si è esibirà “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”. Gli studi per archi n° 1 e n° 5 op. 44 di Paul Hindemith fanno parte di una raccolta di 5 brani composti seguendo la sua concezione luterana della musica che assegna all’arte dei suoni una funzione educativa e di edificazione spirituale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”, sabato al Sant’Agostino Leggi anche: Accademia di Santa Sofia: al via un nuovo progetto internazionale Leggi anche: Accademia di Santa Sofia, al via la nuova stagione artistica: Teatro Comunale sold out per Ron La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. INAUGURAZIONE STAGIONE CONCERTISTICA DICIASETTE&TRENTACLASSICA; Concerto inaugurale della stagione Diciassette&Trenta Classica, il 16 gennaio 2026 al Tetro Diana di Napoli. Accademia di Santa Sofia - Quarto appuntamento della stagione con il concerto “Dal Contemporaneo al Classicismo” ... irpinia24.it

Musica, l'accademia di Santa Sofia vola a Rabat e Tangeri - L’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia accompagnata dal violino di Riccardo Zamuner vola nuovamente in Marocco per un doppio appuntamento organizzato dall'Ambasciata d'Italia nel Regno del ... adnkronos.com

Grande successo per Accademia Santa Sofia a El Jem in Tunisia - Applausi a scena aperta per il concerto dell'Orchestra da camera dell'Accademia di Santa Sofia nell'anfiteatro romano di El Jem. mattinopadova.gelocal.it

ARA PACIS, ACCADEMIA DI BELLE ARTI, SANTA CECILIA, MUSEI CAPITOLINI: DAL 16 AL 21 FEBBRAIO ROMA CAPITALE DELLA RICERCA ARTISTICA https://cavalierenews.it/notizie-in-evidenza/33097/ara-pacis,-accademia-di-belle-arti,-santa-cecilia,-m facebook

Corrado Augias e Aurelio Canonici tornano a Santa Cecilia con un nuovo ciclo di conferenze, questa volta dedicato a Musica e Spiritualità santacecilia.it/augiascanonici x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.