Turisti bloccati alle Maldive rischiano il posto di lavoro? Congedi smart working cig Ma lo stipendio non è garantito

Centinaia di lavoratori italiani sono rimasti bloccati alle Maldive, in Thailandia e in India, durante un viaggio di piacere o lavoro. Molti di loro sono in congedo, smart working o in cassa integrazione, ma non hanno garanzie sul pagamento dello stipendio. La situazione ha creato preoccupazioni tra i dipendenti, che si trovano impossibilitati a tornare in Italia.

Roma, 10 marzo 2026 – Centinaia di lavoratori dipendenti italiani bloccati alle Maldive, in Thailandia, in India. Non per scelta, ma a causa dell'escalation militare tra Usa, Israele e Iran – ha paralizzato gli hub di Dubai, Abu Dhabi e Doha, attraverso cui transitano quasi tutti i voli di rientro dall'Asia. Una vacanza trasformata in un'odissea, con voli charter a migliaia di euro, hotel esauriti e – per molti – l'impossibilità di rientrare a lavoro. Abbiamo chiesto all'avvocato Francesco Rotondi, fondatore di LabLaw e tra i maggiori esperti italiani di diritto del lavoro, cosa rischiano davvero questi lavoratori.