Legge 104 le novità del 2026 | chi può chiedere i congedi da gennaio e come funziona lo smart working prioritario

A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti la legge 104, con modifiche su congedi e smart working prioritario. Queste novità interessano i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge, offrendo maggiori opportunità e modalità di fruizione. Ecco cosa cambia e come funzionano le nuove norme.

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità per i lavoratori che usufruiscono della legge 104. Grazie all'attuazione della legge 106, alle tutele già previste si aggiungeranno infatti nuove misure.La riforma affianca - senza sostituirle - le garanzie della vecchia 104, con l'intento. Today.it Legge 104, novità dal 2026: più permessi retribuiti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Legge 104 e smart working prioritario: tutte le novità a partire da gennaio 2026 - Infatti, saranno aumentati i benefici per i lavoratori fragili, primo fra tutti lo smart working prioritario. ildigitale.it

Legge 104, cosa cambia da gennaio 2026: chi può richiedere congedi lunghi e smart working prioritario - Dal 2026 cambiano le tutele per i lavoratori fragili: con la Legge 106/2025 arriva infatti un congedo straordinario fino a 24 mesi e la priorità assoluta ... fanpage.it

Sono queste le due principali novità introdotte dalla Legge 106/2025 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.