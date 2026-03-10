Il 2024 si rivela un anno di grande successo per il turismo in Italia, con numeri che testimoniano il valore di un lavoro ben fatto. La Campania si distingue come regione trainante nel Sud, contribuendo in modo deciso alla crescita complessiva del settore. I dati indicano un andamento positivo e una ripresa significativa rispetto agli anni precedenti.

Un anno importante, il 2024, con molti significativi record per il turismo italiano (e campano) che non sono bandierine, ma piuttosto attestano il valore di un proficuo lavoro fatto sull’attrazione, sugli aeroporti e i porti e sulla flessibilità dell’offerta: record di presenze e secondo posto in Europa scalzando la Francia. Anzitutto - secondo i dati diffusi dall’Istat - l’Italia, con oltre 466,2 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, nel 2024 ha toccato un nuovo picco assoluto per il settore turistico. Rispetto al 2023, aumentano del 4,5% gli arrivi (+6 milioni) e del 4,2% le presenze (+19 milioni). Rispetto al 2023 l’Italia cresce più della media europea (rispettivamente +4,2% e +2,7%) e supera la Francia, collocandosi al secondo posto tra le principali destinazioni europee dopo la Spagna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Turismo, un anno d?oro: la Campania traina il Sud

Articoli correlati

Indagine Cna su previsioni 2026: negative per manifattura e regioni del Nord, il turismo traina l’ottimismo al SudROMA – Nel settore manifatturiero e nelle regioni del Nord si concentrano i giudizi negativi delle imprese sulle previsioni per l’anno in corso a...

Turismo, Manfredi: "Napoli brand capace di trainare non solo la Campania ma l’intero Sud"Il sindaco è intervenuto con un videomessaggio alla prima giornata di HospitalitySud, il salone dedicato a hotellerie ed extralberghiero Il turismo è...

Aggiornamenti e notizie su Turismo un anno d oro la Campania...

Temi più discussi: Turismo, cala il sipario su ITB Berlino 2026: ottimo bilancio per Genova; Il Centro Turistico Giovanile celebra 75 anni di turismo sociale con un volume storico; Turismo, Regione Lombardia protagonista all' ITB di Berlino; Turismo e ospitalità: record in Italia nel 2025 (+2,3%). L’offerta enogastronomica fa da traino.

Turismo, il primo anno in giunta di Bartolucci : Trasparenza e collaborazione al primo postoA un anno dall’assunzione della delega al turismo e alle attività economiche, l’assessora Elisabetta Bartolucci traccia un bilancio che ... ilrestodelcarlino.it

'Un anno in Piemonte', dal turismo allo sport, la 24/a edizioneI numeri del turismo in grande crescita, merito anche dei grandi eventi quali Atp Finals e Vuelta, così come del Torino Film Festival, del Salone del libro e delle fiere. Ma anche i musei, a iniziare ... ansa.it

La guerra in Medio Oriente spaventa il turismo: il rischio di un’estate come quella del lockdown x.com

Inauguriamo oggi "eSPORTiamo Inclusione", un progetto di Turismo Sociale e Inclusivo nel Veneto ai Giochi Paralimpici Invernali MilanoCortina2026! dal 9 al 13 marzo, ore 13:30–14:30 Casa Veneto Si parte oggi il primo appuntamento della settima - facebook.com facebook