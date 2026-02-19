Turismo Manfredi | Napoli brand capace di trainare non solo la Campania ma l’intero Sud

Il sindaco è intervenuto con un videomessaggio alla prima giornata di HospitalitySud, il salone dedicato a hotellerie ed extralberghiero Il turismo è una "leva strategica per lo sviluppo di Napoli, ormai diventata una meta internazionale e un vero e proprio brand capace di trainare non solo la Campania ma l'intero Sud". A sottolinearlo è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto con un videomessaggio alla prima giornata di HospitalitySud, il salone dedicato a hotellerie ed extralberghiero in programma fino a domani alla Stazione Marittima di Napoli. Manfredi ha poi evidenziato la necessità di accompagnare questa crescita con un sistema imprenditoriale più qualificato, investendo sulla qualità dell'accoglienza e sulla formazione delle maestranze, affinché il turismo sia sempre più sostenibile e capace di garantire un'offerta di alto livello nell'ospitalità.