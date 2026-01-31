Nel settore manifatturiero e nelle regioni del Nord le imprese sono pessimiste sulle previsioni per il 2026. La paura di perdere quote di mercato all’estero, tra dazi e conflitti, pesa molto. Al Sud, invece, il turismo dà un po’ di speranza e fa vedere l’orizzonte con più ottimismo.

ROMA – Nel settore manifatturiero e nelle regioni del Nord si concentrano i giudizi negativi delle imprese sulle previsioni per l’anno in corso a causa delle preoccupazioni diffuse sull’export tra dazi e conflitti. Mentre nelle regioni del Sud prevale un cauto ottimismo grazie al turismo e ai servizi. È quanto emerge dalla lettura territoriale dell’indagine sulle aspettative per il 2026 realizzata dall’Area Studi e Ricerche di CNA su un campione rappresentativo del tessuto produttivo. La grande incertezza è il comun denominatore delle risposte, con una media nazionale al 58% ma che in Piemonte tocca il 66%, in Abruzzo il 63% e in Lombardia il 60%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Indagine Cna su previsioni 2026: negative per manifattura e regioni del Nord, il turismo traina l’ottimismo al Sud

Secondo un'indagine Cna sul 2026, l'incertezza rimane il principale elemento di riferimento per artigiani e piccole imprese.

Le aspettative degli imprenditori toscani per il 2026: prevale l'incertezza, quasi il 29% è pessimistaIl 56,5% non è in grado di formulare una previsione su quelle che saranno le prospettive per l’anno 2026, il 28,8% dà un giudizio negativo e solo il 14,7% ... gonews.it

L’indagine condotta dalla Cna promuove l’uso della tecnologia. Oggi i giudizi positivi sono il 35% del totale, 18 mesi fa erano fermi al 5%. "Ora potenziare le competenze interne e imparare a usarla al massimo". - facebook.com facebook

Indagine conoscitiva TPL non di linea: in Commissione #Trasporti, audizione di rappresentanti di CNA FITA Taxi, Federtaxi-CISAL, FILT CGIL Taxi, FIT CISL, @LegacoopPeS e OrSA Taxi. Segui la diretta: bit.ly/Trasporti_2101… #OpenCamera x.com