Turismo sì ma senza stress | Sirmione vara il piano sicurezza per gestire al meglio gli arrivi

Sirmione ha presentato un nuovo piano sicurezza per gestire gli arrivi dei turisti, puntando a garantire un'esperienza senza stress. La città ha organizzato misure specifiche per coordinare l’accoglienza e prevenire eventuali criticità durante i picchi di visitatori. Il progetto mira a rendere più fluido il flusso di persone, assicurando interventi rapidi e efficaci in caso di necessità.

Sirmione, 10 marzo 2026 – Parola d’ordine: sicurezza per tutti e prontezza di reazione. Questo suggeriscono i numeri e gli obiettivi del progetto “Sirmione 2026”, presentato dall’Amministrazione Comunale di Sirmione, pensato per prevenire i disagi dell’ eccessiva presenza di turisti registrata lo scorso anno durante le festività pasquali e del 25 aprile. Vacanze 2025 in Lombardia: aumentano le prenotazioni (e i prezzi). Quali sono le località preferite Gli obiettivi . “Il nostro obiettivo non è limitare il turismo, ma governarlo responsabilmente per tutelare sicurezza e vivibilità di residenti, lavoratori e ospiti – dice il sindaco Luisa Lavelli - Questo richiede dati, programmazione e collaborazione con il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

