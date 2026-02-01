bonus lavoratori turismo 2026 e incentivi per le imprese del settore requisiti e domande

Il governo annuncia nuove misure per il settore del turismo nel 2026. Sono in arrivo bonus per i lavoratori e incentivi per le imprese. Le agevolazioni riguardano chi lavora nel settore e i contributi puntano a rafforzare le strutture ricettive. Le domande si potranno fare a breve, con requisiti ancora da definire. La misura mira a sostenere un settore in ripresa dopo gli ultimi anni difficili.

Il bonus turismo 2026 è costituito da due grandi filoni: le agevolazioni previste per quanti lavorano nel settore e i contributi previsti per il potenziamento delle strutture ricettive. Alcune iniziative erano già presenti lo scorso anno, mentre altre sono delle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori. Tra i bonus turismo 2026 c’è una misura pensata per chi lavora nei bar e nei ristoranti. Conosciuta anche come Trattamento integrativo speciale, serve a dare maggiore ossigeno nella busta paga di quanti sono al lavoro mentre gli altri si stanno divertendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L'Inps ha riaperto il servizio per le domande integrative del Bonus Mamme 2025, disponibile fino al 31 gennaio 2026.

