Bonus turismo 2026 | 15% in busta paga per i lavoratori e nuovi incentivi per le imprese

Il governo ha annunciato il bonus turismo 2026, che prevede un aumento del 15% in busta paga per i lavoratori del settore. Inoltre, arrivano nuovi incentivi destinati alle imprese che operano nel turismo. La misura punta a sostenere le aziende e a dare una spinta ai lavoratori, in vista di una ripresa più decisa del comparto. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, aprendo così una nuova fase di interventi per rilanciare il settore turistico italiano.

Il sostegno al turismo passa anche dal bonus lavoratori e dagli incentivi per le imprese del settore. Sono state confermate con la Legge di Bilancio le misure fino al 30 settembre, per un comparto strategico per l'economia italiana. Accanto alle agevolazioni in busta paga per i dipendenti, il Governo ha rafforzato anche gli strumenti destinati alle aziende turistiche, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e accesso al credito. Bonus lavoratori turismo 2026: cos'è il trattamento integrativo speciale del 15%. Per i lavoratori del turismo e della ristorazione c'è innanzitutto la conferma del trattamento integrativo speciale.

Il governo annuncia nuove misure per il settore del turismo nel 2026.

A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore la nuova riforma fiscale che interesserà più di 13 milioni di lavoratori dipendenti italiani.

