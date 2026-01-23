Nel 2025, il turismo in Italia ha registrato un incremento significativo, secondo i dati del Ministero dell’Interno tramite la piattaforma ‘Alloggiati web’. Questa crescita riflette un ritorno alla normalità e un aumento delle presenze nelle strutture ricettive di tutto il paese. I dati evidenziano una ripresa importante del settore, confermando l’Italia come meta di interesse crescente per i visitatori nazionali e internazionali.

Nel 2025 si è registrato un rilevante aumento del turismo in tutta Italia. È quanto emerge dai dati della piattaforma ‘ Alloggiati web ’ del Ministero dell’Interno, che consente alle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di comunicare alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate, entro 24 ore dal loro arrivo. Gli arrivi nel Paese sono cresciuti complessivamente del 7,1%, passando da 173milioni nel 2024 a oltre 185milioni nell’anno appena trascorso. Aumentano sia gli italiani che gli stranieri. L’incremento del flusso turistico ha interessato sia le strutture alberghiere, aumentate a 104. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turismo, il Viminale: “Nel 2025 boom di visitatori in Italia”

Turismo, boom Terricciola. Record di visitatori nel 2025Nel 2025, Terricciola ha registrato un incremento significativo di visitatori, confermandosi tra le mete emergenti del turismo toscano.

Leggi anche: Visitatori, salto con il segno più: "Boom del turismo ambientale"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Turismo, Santanchè apre la due giorni del terzo Forum Internazionale del settore a Milano; Forum del turismo a MilanoSotto i riflettoriil tema undertourism; Milano, III Forum Internazionale del Turismo: focus su sostenibilità e piccoli Comuni; Nel 2025 diminuiscono omicidi e femminicidi, i dati del Viminale.

Turismo, boom di arrivi nel 2025. Santanché: Merito anche dei piccoli comuniGli arrivi nel Paese sono cresciuti complessivamente del 7,1%, passando da 173 milioni nel 2024 a oltre 185 milioni nell'anno appena trascorso ... msn.com

Turismo, Santanchè apre la due giorni del terzo Forum Internazionale del settore a Milano(Teleborsa) - È conto alla rovescia per il Terzo Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo e realizzato con ENIT, che si terrà domani e dopodomani presso il Palazzo del Ghia ... finanza.repubblica.it

Turismo 2025: Islanda, Brasile ed Egitto registrano arrivi in crescita a doppia cifra, secondo l’ultimo Barometro mondiale di UN Tourism. #Destinations facebook