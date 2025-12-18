Ascolti TV | Mercoledì 17 Dicembre 2025 Un Professore vince col 21.3% il concerto di Sal Da Vinci al 17% Boom Scotti 28.3%
Mercoledì 17 dicembre 2025 si è confermato un giorno di grande affluenza televisiva, con programmi che hanno conquistato il pubblico e registrato ottimi ascolti. Tra i protagonisti della serata, Un Professore 3 su Rai1 ha ottenuto il 21.3%, mentre il concerto di Sal Da Vinci ha attirato il 17%. Boom Scotti ha invece registrato il miglior risultato con il 28.3%, dimostrando ancora una volta il forte legame tra spettatori e intrattenimento televisivo.
Nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale5 Stasera. che Sera! con Sal Da Vinci ha conquistato 2.163.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 True Lies intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Woman King incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Robin Hood – Principe dei ladri ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: ASCOLTI TV 4 DICEMBRE 2025: UN PROFESSORE, IL CONCERTO DI TOZZI, LAZIO-MILAN, LA FINALE DI XF TRA TV8 E SKY
Leggi anche: ASCOLTI TV 4 DICEMBRE 2025: UN PROFESSORE (18,6%), LAZIO-MILAN (14%), IL CONCERTO DI TOZZI (12,3%), LA FINALE DI XF TRA TV8 (5,1%) E SKY
Ascolti tv mercoledì 17 dicembre | Un professore Sal da Vinci Chi l’ha visto?; ? Ascolti TV di Mercoledì 10 Dicembre 2025.
