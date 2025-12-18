Ascolti TV | Mercoledì 17 Dicembre 2025 Un Professore vince col 21.3% il concerto di Sal Da Vinci al 17% Boom Scotti 28.3%

Mercoledì 17 dicembre 2025 si è confermato un giorno di grande affluenza televisiva, con programmi che hanno conquistato il pubblico e registrato ottimi ascolti. Tra i protagonisti della serata, Un Professore 3 su Rai1 ha ottenuto il 21.3%, mentre il concerto di Sal Da Vinci ha attirato il 17%. Boom Scotti ha invece registrato il miglior risultato con il 28.3%, dimostrando ancora una volta il forte legame tra spettatori e intrattenimento televisivo.

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 17 Dicembre 2025. Un Professore vince col 21.3%, il concerto di Sal Da Vinci al 17%. Boom Scotti (28.3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3  ha interessato 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale5  Stasera. che Sera! con Sal Da Vinci ha conquistato 2.163.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2  True Lies  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  The Woman King  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Una Giornata Particolare  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Robin Hood – Principe dei ladri  ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

