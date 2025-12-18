Ascolti TV | Mercoledì 17 Dicembre 2025 Un Professore vince col 21.3% il concerto di Sal Da Vinci al 17% Boom Scotti 28.3%

Mercoledì 17 dicembre 2025 si è confermato un giorno di grande affluenza televisiva, con programmi che hanno conquistato il pubblico e registrato ottimi ascolti. Tra i protagonisti della serata, Un Professore 3 su Rai1 ha ottenuto il 21.3%, mentre il concerto di Sal Da Vinci ha attirato il 17%. Boom Scotti ha invece registrato il miglior risultato con il 28.3%, dimostrando ancora una volta il forte legame tra spettatori e intrattenimento televisivo.

