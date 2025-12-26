Sorpresa natalizia al San Camillo infermiere portano regali ai pazienti e improvvisano una tombolata
Regali e una tombolata improvvisata hanno animato il pomeriggio di Natale nel reparto di Chirurgia Vascolare del San Camillo. La sorpresa per i pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
