Tumori malnutrizione diffusa | esperti chiedono screening nutrizionale nei Lea

In Italia, esperti hanno richiesto di inserire lo screening nutrizionale nei Livelli essenziali di assistenza per contrastare la diffusione di tumori e malnutrizione nei pazienti oncologici. La malnutrizione è una condizione frequente tra le persone affette da cancro e rappresenta un problema che richiede attenzione specifica. La proposta mira a migliorare la diagnosi precoce e la gestione di questa problematica.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - La malnutrizione oncologica è una condizione spesso sottovalutata, che compromette la tolleranza ai trattamenti e aumenta significativamente i costi sanitari: è quanto emerso oggi a Roma durante l'incontro 'Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico', promosso da Elena Murelli, membro della X Commissione del Senato. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione per ribadire la necessità di dare piena attuazione alle misure previste dalla legge di Bilancio 2026, che ha stanziato risorse dedicate all'introduzione di un programma di screening nutrizionale per i pazienti oncologici, e per promuovere l'inserimento dello screening nutrizionale nei livelli essenziali di assistenza (Lea), garantendo equità e uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale.