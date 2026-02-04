Favo | Fino all’ 80% dei malati di tumore con malnutrizione garantire supporto nutrizionale
La malnutrizione colpisce fino all’80% dei pazienti affetti da tumore. Durante l’evento sulla nutrizione medica in oncologia, esperti sottolineano l’importanza di offrire un supporto nutrizionale mirato. Molti malati, infatti, rischiano di peggiorare la loro condizione a causa di carenze alimentari non adeguatamente trattate. La sfida è garantire un intervento tempestivo e personalizzato per migliorare le possibilità di cura.
(Adnkronos) – La malnutrizione oncologica è al centro dell'evento 'Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia. Una risorsa per il sistema sanitario, un diritto per tutti', ospitato in occasione del 4 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro nella Sala degli Atti parlamentari, Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini. L'incontro, promosso. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Favo Oncologia
Sanità, De Lorenzo (Favo): “Garantire cure uguali per tutti i malati”
Il ministro De Lorenzo, in occasione di un intervento, ha sottolineato come in Italia siano garantite cure adeguate a tutti i malati, anche per le malattie più gravi.
Ospedale senza farmaci e malati di tumore rimandati a casa
Il Codacons segnala che all'ospedale di Taormina, alcuni pazienti affetti da tumore sono stati rimandati a casa senza aver ricevuto la chemioterapia prevista, a causa della mancanza di farmaci.
Ultime notizie su Favo Oncologia
Argomenti discussi: Incontro al Senato, nutrizione medica in Oncologia: Più salute per i pazienti, meno costi per il Servizio Sanitario; Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, c’è un indagato; Massa, a fuoco abitazione: morto un uomo; Tumori, fino a 4 casi su 10 prevenibili: nuova analisi Oms e Iarc.
Favo: Fino all' 80% dei malati di tumore con malnutrizione, garantire supporto nutrizionalePiù salute per i pazienti e meno costi per Ssn, appello nella Giornata mondiale contro il cancro ... adnkronos.com
“Maccu” di fave Verdi con filini 180 gr di filini all'uovo 1kg e mezzo di fave fresche 3 cipollette nuove Olio evo qb Pepe nero Finocchietto selvatico qb In un tegame mettere l'olio, la cipolletta affettata ,le fave sbucciate e sgusciate e il finocchietto triturato. Insapori - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.