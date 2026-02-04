Favo | Fino all’ 80% dei malati di tumore con malnutrizione garantire supporto nutrizionale

La malnutrizione colpisce fino all’80% dei pazienti affetti da tumore. Durante l’evento sulla nutrizione medica in oncologia, esperti sottolineano l’importanza di offrire un supporto nutrizionale mirato. Molti malati, infatti, rischiano di peggiorare la loro condizione a causa di carenze alimentari non adeguatamente trattate. La sfida è garantire un intervento tempestivo e personalizzato per migliorare le possibilità di cura.

(Adnkronos) – La malnutrizione oncologica è al centro dell'evento 'Quando nutrirsi è curarsi: il valore della nutrizione medica specializzata in oncologia. Una risorsa per il sistema sanitario, un diritto per tutti', ospitato in occasione del 4 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro nella Sala degli Atti parlamentari, Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini.

