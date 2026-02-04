Il medico De Lorenzo di Favo chiede che gli alimenti speciali vengano inseriti nei Lea, i livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale. Secondo lui, questa mossa potrebbe far risparmiare circa il 10% della spesa sanitaria. Ora si attende una decisione ufficiale che possa rendere questi alimenti disponibili a tutti i pazienti che ne hanno bisogno senza costi aggiuntivi.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "Chiediamo l'inserimento degli alimenti speciali nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (Lea), affinché possano essere erogati a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Garantire l'accesso a questi trattamenti non solo migliora la condizione di vita dei pazienti, ma ha anche un aspetto di sostenibilità, perché è stato dimostrato che se somministrati adeguatamente, dietro prescrizione medica, ai malati che ne hanno bisogno", ci sarebbe "un risparmio del 10% della spesa" per il Ssn. Così Francesco De Lorenzo, presidente Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), intervenendo all'incontro, organizzato oggi al Senato della Repubblica nell'ambito della Giornata mondiale contro il cancro, sul tema della malnutrizione nei pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tumori, De Lorenzo (Favo): "Con alimenti speciali nei Lea risparmi del 10% nella spesa del Ssn"

Il ministro De Lorenzo, in occasione di un intervento, ha sottolineato come in Italia siano garantite cure adeguate a tutti i malati, anche per le malattie più gravi.

Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi.

