Helga e René al Teatro Ristori

Le date per famiglie del Teatro Ristori proseguono con un nuovo appuntamento pensato per avvicinare - dai più piccoli ai più grandi - all’ascolto musicale attraverso il racconto, le immagini e il movimento. Domenica 1 febbraio, alle ore 17, andrà in scena Helga e René, nei giardini delle note, spettacolo che accompagna il pubblico in una passeggiata poetica tra musica, natura e immaginazione. Ambientato nella Francia dell’Ottocento, lo spettacolo prende forma come un racconto delicato e avvolgente: al centro c’è Monsieur René, anziano direttore d’orchestra che, nei parchi di Parigi, insegna a leggere la musica nascosta nelle cose, nei suoni e nella biodiversità che ci circonda.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 30 gennaio I Virtuosi Italiani portano al Teatro Ristori una serata dedicata a Mozart, Salieri e Beethoven, con ospite la pianista di fama internazionale Anna Kravtchenko. #veronanetwork - facebook.com facebook