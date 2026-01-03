Attacco al Venezuela Donald Trump |  Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese

Da vanityfair.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela ha portato alla cattura di Maduro e della sua consorte, con operazioni che hanno colpito anche diversi siti militari. Il regime venezuelano ha ribadito che le risorse del paese rimarranno sotto controllo nazionale, sottolineando la volontà di resistere alle pressioni esterne. La vicenda rappresenta un’importante escalation nelle tensioni tra i due paesi, con implicazioni sul piano internazionale.

Sono stati colpiti diversi siti, comprese basi militari. Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

attacco al venezuela donald trump 160abbiamo catturato maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal paese

© Vanityfair.it - Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese»

Leggi anche: Attacco americano a Caracas, forti esplosioni e aerei a bassa quota: colpite basi militari. Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela»

Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela». Forti esplosioni e aerei a bassa quota: «Colpite basi militari, in azione forze speciali»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; La conferma di Trump: “Abbiamo colpito un porto in Venezuela”. Blitz nel Pacifico, due morti.

attacco venezuela donald trumpVenezuela, Trump rivendica l’attacco e annuncia: "Abbiamo catturato Maduro e sua moglie" - Trump rivendica un’azione su larga scala in Venezuela: Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese, attesa una conferenza. notizie.it

attacco venezuela donald trumpAttacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

attacco venezuela donald trumpVenezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.