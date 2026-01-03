Attacco americano a Caracas forti esplosioni e aerei a bassa quota | colpite basi militari Trump | Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Venezuela

Un attacco statunitense si è verificato a Caracas, con esplosioni e aerei a bassa quota colpendo basi militari. Secondo le fonti, sono stati colpiti diversi obiettivi strategici, mentre il governo venezuelano afferma di mantenere la sovranità sulle proprie risorse. Trump ha dichiarato di aver catturato Maduro e sua moglie, affermazioni non confermate da fonti ufficiali. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri e esplosioni. Maduro: «Aggressione americana» - Venezuela sotto attacco con forti esplosioni nella notte a Caracas, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. lanuovasardegna.it

Attacco USA al Venezuela: Trump ordina i raid, esplosioni a Caracas e nelle basi militari. Maduro proclama l’emergenza nazionale - Raid statunitensi nella notte: esplosioni a Caracas e in più Stati Forti esplosioni hanno scosso il Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, into ... infodifesa.it

Nigeria, Trump ordina attacchi aerei Usa su basi Isis: Hanno ucciso cristiani innocenti

ULTIMA ORA - Sulla capitale del Venezuela, Caracas, oltre agli attacchi missilistici, sono comparsi elicotteri da trasporto dell'aviazione dell'esercito americano del tipo Ch-47 ed elicotteri d'attacco del tipo Ah-64 Apache. Presumibilmente, a Car - facebook.com facebook

La prima guerra del 2026. Un bombardamento, presumibilmente americano, su Caracas. x.com

