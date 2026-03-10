Trump | Se l' Iran ferma il flusso del petrolio colpiamo venti volte di più

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, qualora l’Iran interrompesse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti risponderebbero con una forza venti volte superiore rispetto alle azioni finora adottate. La sua affermazione è stata rilasciata in un contesto di tensioni tra i due paesi riguardo alle rotte energetiche e alla sicurezza nella regione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Iran, Trump: «Se toccano il petrolio colpiremo più duramente». I Pasdaran: «Decidiamo noi la fine della guerra» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.

Trump e la risposta incerta sulla strage alla scuola in Iran. La minaccia a Teheran: «Più duri se bloccano il petrolio». L’idea sulla soluzione venezuelana – Il videoNella sua prima conferenza stampa dall’inizio delle operazioni in Iran, Donald Trump ha rivendicato i progressi sul campo definendo l’intervento...

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump Se l'Iran ferma il flusso del...

Temi più discussi: Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Giustizia alla Trump: Ora l’Iran è il perdente del Medio oriente; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump: 'Operazioni vanno bene, guerra quasi finita. Ora mondo è più sicuro' ... tg24.sky.it

Trump, 'Iran colpito 20 volte più forte se fermasse flussi petrolio'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Trump: “Guerra praticamente finita. Ho sentito Putin, vuole aiutarci” x.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i progressi dell’operazione militare contro l’Iran, sostenendo che gli Stati Uniti stanno “facendo grandi passi avanti verso gli obiettivi militari”. Parlando in conferenza stampa a Miami, il presidente h - facebook.com facebook