Trump prova a rassicurare i mercati dicendo che la guerra finirà presto

Donald Trump ha cercato di rassicurare i mercati durante una conferenza stampa in Florida, affermando che

Donald Trump ha provato a infondere fiducia ai mercati. In una conferenza stampa in Florida ha prima suggerito che gli Stati Uniti potrebbero iniziare ad accompagnare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz per contribuire a mantenere il flusso di petrolio dal Medio Oriente e poi si è lanciato in una previsione: "La guerra finirà presto, molto presto". Non "questa settimana", ha detto. La prossima chissà. Quel che è certo è che, ha sottolineato il presidente americano "andiamo avanti più determinati che mai a ottenere la vittoria finale che porrà fine una volta per tutte a questo pericolo di lunga data", la Repubblica islamica dell'Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

