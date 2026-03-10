Donald Trump ha cercato di rassicurare i mercati durante una conferenza stampa in Florida, affermando che

Donald Trump ha provato a infondere fiducia ai mercati. In una conferenza stampa in Florida ha prima suggerito che gli Stati Uniti potrebbero iniziare ad accompagnare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz per contribuire a mantenere il flusso di petrolio dal Medio Oriente e poi si è lanciato in una previsione: "La guerra finirà presto, molto presto". Non "questa settimana", ha detto. La prossima chissà. Quel che è certo è che, ha sottolineato il presidente americano "andiamo avanti più determinati che mai a ottenere la vittoria finale che porrà fine una volta per tutte a questo pericolo di lunga data", la Repubblica islamica dell'Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump prova a rassicurare i mercati dicendo che "la guerra finirà presto"

Articoli correlati

Iran, Trump: “La guerra finirà presto, avanti fino alla vittoria totale”Lazio-Sassuolo, Maldini cade in area dopo contrasto con Lipani: era rigore? Rubio “profeta” sull’Iran.

Leggi anche: Telefonata di un'ora Putin-Trump. Il tycoon: "La guerra in Iran finirà presto". La Nato intercetta un missile in Turchia

Trump sopesa ataque a Irán: ¿estamos al borde de una guerra en Medio Oriente

Tutti gli aggiornamenti su Trump prova

Temi più discussi: Putin parla con Trump: focus su Iran e Ucraina, il tycoon annuncia guerra in Iran praticamente conclusa; Trump libera il petrolio russo e sfida i cinesi; Meloni apre a Schlein: Sì alle accise mobili contro il caro energia; Iran, la posizione dell'Italia tra guerra e le basi Usa: cosa dice Meloni.

La nuova guerra fredda: la Cina compra il Sudamerica, Trump prova a riprenderselo (e conia la «dottrina Donroe»)Questo articolo è stato pubblicato sulla Rassegna stampa, la newsletter che il Corriere riserva ai suoi abbonati: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, qui. Vent’anni fa, la Cina era praticamente ... corriere.it

Trump non molla, 'stangata per chi prova a fare il furbo'Donald Trump non molla sui dazi e non sembra intenzionato a discostarsi da una linea dura e intransigente. I Paesi che faranno i furbi approfittando della sentenza della Corte Suprema, avverte, si ... ansa.it

Money.it. . Trump prova a imporsi con la sua solita stretta di mano Durante il summit dello "Scudo delle Americhe", il presidente degli Stati Uniti Donald ha incontrato il presidente del Paraguay. Nel momento del saluto tra i due leader si è visto ancora una volta - facebook.com facebook

L'Età dell'Oro di Trump alla prova dei numeri: cosa ha detto di vero (e cosa no) nel suo discorso x.com