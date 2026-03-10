Il presidente americano ha rivolto una minaccia a Khamenei jr, affermando che non vivrà in pace. La frase è stata pronunciata durante un'intervista a Fox News, in un contesto di accentuato scontro tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran, si è risposto con insistenza, dichiarando l'intenzione di voler

"Lo scontro tra Stati Uniti e Iran si infiamma ancora di più, anche a parole. Oggi a dare il via è il presidente americano Donald Trump, intervenuto a Fox News con toni tutt'altro che concilianti con Teheran. Sulla nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, da poco nominato, Trump ha dichiarato di "non essere felice" per la scelta, aggiungendo una valutazione tagliente: "Non penso possa vivere in pace". Una frase che suona meno come un'analisi geopolitica e più come un avvertimento personale. Sul fronte dei negoziati, il presidente americano ha quasi chiuso la porta, pur lasciando uno spiraglio minimo: "È possibile, dipende dai termini ma è solo possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump minaccia Khamenei jr: “Non vivrà in pace”. Da Teheran lo vogliono “cancellare”

