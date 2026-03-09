Donald Trump ha espresso il suo disappunto per la nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo Guida Suprema iraniana, affermando di non essere soddisfatto della decisione. Questa è stata la prima volta in cui l’ex presidente ha commentato pubblicamente la scelta del 56enne da parte delle autorità iraniane. Trump ha inoltre aggiunto di non voler parlare di eventuali azioni contro Khamenei Jr.

"Non sono contento". Così Donald Trump ha commentato per la prima volta la nomina del 56enne Mojtaba Khamenei a Guida Suprema iraniana. Interpellato dal New York Post sulle sue precedenti minacce di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei non approvato dagli Stati Uniti, Trump ha liquidato la questione: "Non ve lo dico. Non sono contento di lui". Dopo che Mojtaba Khamenei è stato eletto terzo leader supremo dell'Iran, il ministero degli Esteri israeliano, ha affermato che "le sue mani sono già sporche di sangue". "La mela non cade lontano dall'albero. Le mani di Mojtaba Khamenei sono già macchiate dallo spargimento di sangue che ha caratterizzato il governo di suo padre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump deluso dalla scelta di Khamenei Jr: "Ucciderlo? Non lo dico..."

