Da Teheran voci non confermate sull' eliminazione di Khamenei jr

Da Teheran circolano voci non confermate sulla presunta morte di Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema, in un attacco israeliano. La notizia ha destato attenzione tra le fonti locali, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. Le circostanze e la veridicità della notizia rimangono ancora da verificare, mentre le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali.

Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema indicato da giorni come il candidato più probabile alla successione, sarebbe morto in un attacco israeliano. La notizia non confermata arriva in serata, al termine di una giornata segnata da un'operazione militare particolarmente pesante dell'Idf contro una struttura direttamente collegata alla famiglia Khamenei. Ieri, infatti, circa 50 caccia hanno bombardato un bunker sotterraneo nel cuore di Teheran, un complesso che si estenderebbe sotto intere strade della capitale e che sarebbe stato utilizzato dai vertici della Repubblica islamica per coordinare le operazioni militari. Il sito era collegato all'apparato di sicurezza della Guida suprema ed è stato colpito perché ritenuto ancora operativo dopo la morte di Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump: «No a Khamenei jr». Il ministro iraniano Araghchi: «Pronti a un'invasione Usa, per loro un disastro». Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Leggi anche: “Khamenei potrebbe essere morto nel raid Usa sull’Iran”, ma Teheran smentisce i media israeliani

