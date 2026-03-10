Trump | l’Iran sarà colpito venti volte più duramente se interromperà il flusso di petrolio

Il presidente americano ha dichiarato che l’Iran subirà una risposta venti volte più dura nel caso decidesse di interrompere il flusso di petrolio. La sua dichiarazione è arrivata in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Iran riguardo alle attività petrolifere nella regione. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stata fornita al momento.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l’Iran sarà colpito venti volte più duramente se interromperà il flusso di petrolio. Nel frattempo, Trump sente il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato ancora l’Iran, affermando che sarebbe stato colpito “venti volte più duramente” se Teheran avesse interrotto il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. In un post su Truth Social, Trump ha affermato che una mossa del genere porterebbe ad attacchi che renderebbero “praticamente impossibile” ricostruire l’Iran. “Morte, fuoco e furia regneranno su di loro”, ha scritto, aggiungendo di sperare che ciò non accada. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

