Iran Trump minaccia nuovi raid | ‘Oggi l’Iran sarà colpito molto duramente’

Da ildifforme.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che l’Iran sarà colpito molto duramente e ha promesso nuovi raid, chiudendo la porta alla diplomazia. In un messaggio pubblico, ha dichiarato che oggi ci saranno attacchi più intensi e ha esteso la lista dei possibili bersagli. La minaccia si inserisce in un quadro di escalation tra le due parti.

Mentre il conflitto si allarga e la pressione aumenta, Trump chiude la porta della diplomazia: preannuncia nuovi attacchi e allunga la lista dei bersagli. La richiesta è la resa incondizionata di Teheran La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad alzare il livello dello scontro. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi contro Teheran, promettendo che “oggi l’Iran sarà colpito molto duramente” e minacciando di allargare ulteriormente la lista dei bersagli. Il messaggio è arrivato con un post sulla piattaforma Truth, dove Trump ha parlato apertamente di possibili nuovi obiettivi militari: “A causa del cattivo comportamento dell’Iran ci sono aree e gruppi di persone che finora non erano stati presi in considerazione come obiettivi, destinati alla distruzione completa e alla morte certa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

