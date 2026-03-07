L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato che l’Iran sarà colpito molto duramente e ha promesso nuovi raid, chiudendo la porta alla diplomazia. In un messaggio pubblico, ha dichiarato che oggi ci saranno attacchi più intensi e ha esteso la lista dei possibili bersagli. La minaccia si inserisce in un quadro di escalation tra le due parti.

Mentre il conflitto si allarga e la pressione aumenta, Trump chiude la porta della diplomazia: preannuncia nuovi attacchi e allunga la lista dei bersagli. La richiesta è la resa incondizionata di Teheran La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad alzare il livello dello scontro. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi contro Teheran, promettendo che “oggi l’Iran sarà colpito molto duramente” e minacciando di allargare ulteriormente la lista dei bersagli. Il messaggio è arrivato con un post sulla piattaforma Truth, dove Trump ha parlato apertamente di possibili nuovi obiettivi militari: “A causa del cattivo comportamento dell’Iran ci sono aree e gruppi di persone che finora non erano stati presi in considerazione come obiettivi, destinati alla distruzione completa e alla morte certa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump minaccia nuovi raid: ‘Oggi l’Iran sarà colpito molto duramente’

Leggi anche: Trump minaccia di agire “molto duramente” se l’Iran giustizia i manifestanti

Leggi anche: Iran: Trump, Teheran minaccia di colpire duramente, meglio che non lo faccia

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Tutti gli aggiornamenti su Iran Trump minaccia nuovi raid 'Oggi....

Temi più discussi: Iran, Trump minaccia l’embargo alla Spagna. L’UE: USA rispettino l’accordo sui dazi, siamo pronti ad agire; Guerra in Iran, quasi 1000 morti. Trump minaccia la Spagna; Iran. Trump minaccia embargo alla Spagna per il rifiuto di sostenere gli attacchi contro l’Iran; Trump furioso con la Spagna: Stop al commercio, hanno negato le basi per l'Iran.

Trump minaccia: «Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente» e annuncia nuovi bersagli«Oggi l’Iran sarà colpito molto duramente». E’ quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha anche minacciato di allargare a nuovi bersagli gli attacchi sull'Iran. «A causa ... gazzettadiparma.it

Iran, Khamenei è morto. Media: ucciso anche l’ex presidente Ahmadinejad. Trump minaccia e Teheran promette vendetta. Nuovi bombardamentiL’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, è stato ucciso in un raid condotto da Israele e dagli Stati Uniti ... dire.it

Il presidente degli Stati Uniti ha poi avvertito che “oggi l’Iran sarà colpito molto duramente” e che starebbe valutando di colpire “aree e gruppi di persone che finora non erano stati presi in considerazione come obiettivi”. x.com

"Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente!". Lo annuncia sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - facebook.com facebook