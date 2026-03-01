Guerra in Iran | condoglianze di Putin per la morte di Khamenei Nuovi raid su Teheran colpita Tv di Stato Missili su Cipro

In Iran, nuove tensioni militari si sono manifestate con attacchi contro obiettivi a Teheran, tra cui la televisione di Stato, e con lanci di missili su Cipro. Nel capoluogo iraniano si sono udite diverse esplosioni, accompagnate da colonne di fumo visibili nel cielo. Contestualmente, sono arrivate le condoglianze di Putin per la morte di Khamenei, mentre Stati Uniti e Israele continuano le operazioni militari nella regione.

WASHINGTON – Stati Uniti e Israele hanno sferrato una nuova serie di attacchi contro Teheran. In città si avvertono numerose esplosioni e nel cielo si vede una densa coltre di fumo. ‘Abbiamo iniziato a colpire il cuore di Teheran’, ha dichiarato l’esercito israeliano. In Pakistan sono almeno i 8 morti nel tentato assalto al consolato Usa a Karachi. Nell’attacco di ieri è rimasto ucciso il capo dell’intelligence della polizia iraniana, Gholamreza Rezaian. HAMAS – Intanto Hamas piange Khamenei: è stato ucciso in un ‘attacco abominevole’, afferma l’organizzazione in un comunicato. Gli Emirati avvertono l’Iran: ‘L’aggressione a noi è un errore, vi isola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Guerra in Iran, stop alla Champions asiatica e al basket. Volley: Cuneo e Cisterna bloccate a DubaiL'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha scosso anche il mondo dello sport.

La notte di guerra dopo la morte di Khamenei. La vendetta dell'Iran contro IsraelePioggia di razzi su Tel Aviv: è l’operazione “Magen Yehuda” e la risposta dei Guardiani della Rivoluzione.

