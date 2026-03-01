L'Iran ha confermato la morte dell'ayatollah Khamenei, avvenuta durante un attacco al suo compound. Nel frattempo, sono stati lanciati missili contro il Qatar, gli Emirati Arabi e il Bahrein e sono stati effettuati nuovi raid su Teheran. In strada si registrano scene di gioia e di dolore tra la popolazione.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi contro Israele e i Paesi del Golfo. Teheran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. L'aeronautica militare israeliana (Iaf) sta conducendo una vasta ondata di attacchi aerei contro "obiettivi del regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran", afferma l'esercito di Israele (Idf). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran conferma: "Khamenei è morto". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi raid su Teheran e in strada c'è chi esulta e chi si dispera

