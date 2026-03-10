Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la guerra contro l’Iran si avvicina alla fine. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un momento in cui le tensioni tra i due paesi continuano a essere alte. Nessun dettaglio sui passaggi successivi o sulle azioni militari è stato fornito, ma l’affermazione suggerisce una possibile svolta nel conflitto in corso.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la guerra contro l’Iran sarebbe ormai vicina alla conclusione. In un’intervista rilasciata alla CBS, il leader americano ha affermato che il conflitto “è praticamente terminato”. Secondo Trump, le capacità militari iraniane sarebbero state gravemente compromesse. “Penso che la guerra sia praticamente terminata. Non hanno più una Marina, né comunicazioni, né aviazione”, ha dichiarato il presidente statunitense durante il colloquio con l’emittente americana. Nel corso dell’intervista, Trump è stato inoltre interrogato su un eventuale messaggio da rivolgere alla nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump: “La guerra contro l’Iran è quasi terminata”

Articoli correlati

Guerra in Iran, folla a Teheran per il discorso di Khamenei. Telefonata Trump-Putin: “Guerra quasi finita”La tensione in Medio Oriente resta altissima mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi.

Iran, quanto costa la guerra? Trump spende quasi 1 miliardo al giorno(Adnkronos) – La guerra in Iran costa agli Stati Uniti quasi un miliardo di dollari al giorno.

Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

Aggiornamenti e notizie su Trump La guerra contro l'Iran è quasi...

Temi più discussi: Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una cerimonia pubblica; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora.

Trump inizia ad affrontare la parte brutta della guerraSono tornati in America i corpi dei primi soldati morti nella guerra contro l'Iran. Il presidente non ha escluso l’eventualità di un intervento di terra se ci fosse una ragione molto valida. Una br ... ilfoglio.it

Trump rincara la dose sulla guerra contro l’Iran: Siamo pieni di armi e scorte illimitate, possiamo combattere per sempreIl presidente Usa rilancia la retorica bellica su Truth dopo gli attacchi all’Iran, attaccando Biden e minacciando rappresaglie ... tg.la7.it

Trump: “Guerra praticamente finita. Ho sentito Putin, vuole aiutarci” x.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i progressi dell’operazione militare contro l’Iran, sostenendo che gli Stati Uniti stanno “facendo grandi passi avanti verso gli obiettivi militari”. Parlando in conferenza stampa a Miami, il presidente h - facebook.com facebook