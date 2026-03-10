Trump impone scarpe da 145$ come uniforme alla Casa Bianca

Una scatola marrone con scarpe Oxford in pelle del marchio Florsheim, dal valore di 145 dollari, è stata portata alla Casa Bianca. Le scarpe sono diventate un elemento visibile e riconoscibile all’interno dell’edificio, attirando l’attenzione di chi lavora o visita la residenza ufficiale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla loro presenza o al motivo di questa scelta.

Una scatola marrone contenente scarpe Oxford in pelle del marchio Florsheim, valutate 145 dollari, è diventata l’oggetto di una fissazione improvvisa e pervasiva alla Casa Bianca. Il Presidente Donald Trump ha iniziato a distribuire queste calzature come regalo ai suoi collaboratori diretti, ai membri del Gabinetto e ad alleati politici, creando un fenomeno sociale unico all’interno dell’amministrazione. La dinamica non si limita a un semplice dono, ma assume i contorni di una pressione sociale sottile: chi riceve le scarpe tende a indossarle regolarmente negli uffici governativi o durante le udienze nello Studio Ovale. L’ossessione parte da un brand storico americano fondato nel 1892, noto per aver equipaggiato i soldati nelle guerre mondiali e per essere stato scelto da figure iconiche come Harry Truman e Michael Jackson. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump impone scarpe da 145$ come uniforme alla Casa Bianca Articoli correlati Leggi anche: Furia Trump: “Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca” Leggi anche: Venezuela, l’Ad di Eni Descalzi alla Casa Bianca da Trump con ceo petrolio Tutti gli aggiornamenti su Casa Bianca Usa, l'ultima ossessione di Trump: regalare scarpe Oxford da 145 dollariL'ultima fissazione del Presidente sono le Florsheim, un brand americano attivo da oltre un secolo. Tra i vari modelli, Trump predilige quelle eleganti nere. Quasi tutti i collaboratori del Presidente ... tg24.sky.it «Tutti i suoi uomini le hanno», Trump e la nuova passione per le scarpe in pelle Oxford da 145 dollariRicordate il cappellino rosso con la scritta MAGA? Bene, riponetelo nel vostro armadio e preparatevi alla nuova passione del ... msn.com