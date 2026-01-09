Venezuela l’Ad di Eni Descalzi alla Casa Bianca da Trump con ceo petrolio

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parteciperà all’incontro alla Casa Bianca tra i CEO delle principali compagnie petrolifere e il presidente Donald Trump. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto strategico sulle dinamiche energetiche e le relazioni tra settore privato e istituzioni negli Stati Uniti. La partecipazione di Eni evidenzia l’interesse delle aziende italiane nel contesto internazionale dell’industria petrolifera.

Roma, 9 gen. (askanews) – Anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parteciperà all'incontro tra i ceo delle major petrolifere e il presidente Usa, Donald Trump, alla Casa Bianca. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. Alle 14.30 ora locale, 20,30 ora italiana, il presidente Usa vedrà i vertici di 14 compagnie petrolifere, per valutare gli investimenti in Venezuela dopo l'arresto di Maduro. Secondo il presidente, gli investimenti potrebbero essere nell'ordine di circa 100 miliardi di dollari, per riportare la produzione a regime. Attualmente in Venezuela si estraggono circa 900mila, 1 milione di barili, mentre prima che gli impianti fossero progressivamente abbandonati, in seguito alla nazionalizzazione degli anni 2000 e le conseguenti sanzioni, si arrivava a produrre oltre 3 milioni di barili al giorno.

