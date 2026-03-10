Pasdaran | Saremo noi a decidere la fine della guerra

I Guardiani della Rivoluzione iraniani, noti come Pasdaran, hanno risposto a un precedente intervento di Trump affermando che saranno loro a decidere quando terminare la guerra. In un comunicato diffuso attraverso vari media iraniani, il portavoce dei Pasdaran ha dichiarato che l'equilibrio e il futuro della regione dipendono ora dalle forze armate iraniane.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, Trump: «Se toccano il petrolio colpiremo più duramente». I Pasdaran: «Decidiamo noi la fine della guerra» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.

Trump: Guerra finirà presto. Pasdaran: Saremo noi a decidere. Potente esplosione a TeheranAustralia: premier Albanese concede asilo a cinque giocatrici nazionale calcio iraniana Ieri sera tardi abbiamo rilasciato cinque visti umanitari alle componenti della squadra di calcio femminile ira ... msn.com

Iran: Pasdaran, saremo noi a decidere la fine della guerraUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

IRAN, PASDARAN:"AUMENTEREMO RAGGIO ATTACCHI MISSILISTICI" L'Iran aumenterà il raggio e l'intensità dei propri attacchi missilistici nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato il comandante della forza aerea dei Guardiani della Rivoluzione, Seyyed Majid M - facebook.com facebook

#ottoemezzo Chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran Il ritratto di Lucio Caracciolo: "Chi comanda sono i Pasdaran, nuova Guida Suprema modesta ma non nel patrimonio. Affinità di mestiere con Trump" x.com