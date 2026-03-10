Il testo analizza le dichiarazioni di Trump riguardo a un attacco contro l’Iran, sostenendo che fosse necessario prima di un attacco imminente da parte iraniana. Viene anche citato un cambiamento nelle informazioni sul programma nucleare iraniano, che sei mesi prima era stato dichiarato smantellato, mentre ora si parla di un rischio di attacchi con armi nucleari.

“Il presidente dice che abbiamo dovuto attaccare prima perché un attacco iraniano era imminente..alcuni hanno detto che la ragione fosse per le armi nucleari ma sei mesi fa ci avevano assicurato che il loro programma nucleare era stato decimato”. Con queste parole il parlamentare repubblicano del Kentucky Thomas Massie metteva dubbi sulla guerra in Iran cercando di convincere i suoi colleghi a votare per fermarla mediante il War Powers Resolution. La legge del 1973 limita i poteri presidenziali nell’uso unilaterale di scatenare conflitti armati. La mozione è stata però bocciata (219-212) come era avvenuto anche in precedenza al Senato. Ciononostante le domande di Massie sono rilevanti perché Donald Trump non ha chiarito il perché della guerra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump e l’Iran: una guerra improvvisata tra dubbi e contraddizioni

Articoli correlati

La minaccia di una guerra tra Stati Uniti e Iran aumenta, dopo l’ultimo avvertimento di TrumpLa guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere più vicina, come dimostrano le ultime dichiarazioni di Donald Trump, che ha lanciato un nuovo...

Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Una raccolta di contenuti su Trump e l'Iran una guerra improvvisata...

Temi più discussi: Iran, Trump chiude a qualsiasi negoziato con Teheran; Trump, l’Iran e i fantasmi del passato; Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran.

Guerra in Iran, Trump vede la fine vicina: i cinque fattori dietro l’ottimismo della Casa BiancaTrump ne è convinto. E lo ha dichiarato urbi et orbi: la guerra con l’Iran potrebbe finire «molto presto». È quasi terminata. Anche perché ... corriereadriatico.it

Iran, Trump e la guerra rebus: Khamenei e il petrolio, tutti i dubbi del presidenteLa guerra finirà presto, anche se è appena iniziata. L'Iran ha bisogno di un nuovo leader, ma Mojtaba Khamenei non è nel mirino anche se non va bene. Il petrolio non è un problema, ma gli Stati Uniti ... adnkronos.com

Mentre risponde agli attacchi di Usa e Israele con missili e droni, l'Iran sta anche combattendo una guerra di propaganda con un video di animazione in stile Lego, con riproduzioni giocattolo di Donald Trump, bombe e aerei da guerra - facebook.com facebook

Congresso indaga su truffe azionarie cinesi: coinvolti anche i figli di Trump x.com