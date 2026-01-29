Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver inviato un’armata imponente in Medio Oriente, minacciando l’Iran. La reazione di Teheran non si è fatta attendere: il governo iraniano promette una risposta “schiacciante”. La tensione tra i due Paesi aumenta, con l’Asia al centro di un possibile nuovo scontro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia l’Iran parlando dell’arrivo di un’armata imponente nel Paese. Teheran replica annunciando una risposta definita schiacciante. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Approfondimenti su Iran Teheran

Trump ha annunciato di considerare un cambio di regime in Iran, facendo salire la tensione tra i due paesi.

L’Europa si avvicina a decidere se inserire la Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei gruppi terroristi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Ultime notizie su Iran Teheran

Argomenti discussi: La minaccia di Trump all'Iran: La flotta è pronta a intervenire; Trump minaccia l’Iran; Teheran epura anche i suoi. La minaccia Usa si avvicina; Trump: Iran? Usa pronti a velocità e violenza usate in Venezuela. Teheran: Ci difenderemo come mai prima d’ora.

Iran, Trump minaccia: Accordo su nucleare o attaccheremo. Teheran: Risposta sarà senza precedentiUltimatum di Donald Trump che torna a minacciare con forza l'Iran: negozi sul nucleare o ci sarà un attacco. Immediata la replica di Teheran: la risposta sarà senza precedenti. adnkronos.com

Trump stringe l’Iran: ultimatum sul nucleare e maxi-schieramento militare Usa in Medio OrienteTra minacce di un intervento più duro, nuove possibili sanzioni Ue e risposte di sfida da Teheran, cresce il rischio di escalation regionale con potenziali effetti su sicurezza, petrolio e mercati fin ... milanofinanza.it

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #29gennaio #Iran #Trump #StatiUniti #Tajani #Olimpiadi #Ucraina #Russia #Zaporizhzhia #Niscemi #Sicilia #Mattarella #EmiratiArabi #Mozambico #Alluvione #PapaLeoneXIV #ProtestaTrattori - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #29gennaio #Iran #Trump #StatiUniti #Tajani #Olimpiadi #Ucraina #Russia #Zaporizhzhia #Niscemi #Sicilia #Mattarella #EmiratiArabi #Mozambico #Alluvione #PapaLeoneXIV #ProtestaTrattori x.com