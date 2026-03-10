Trump all' Iran | Se terrete in ostaggio il petrolio colpiremo più duramente – Il video

Il testo riporta le parole di un rappresentante americano che, durante un'operazione militare denominata Epic Fury, ha dichiarato che se l'Iran continuerà a ostacolare il petrolio, gli Stati Uniti risponderanno con azioni più severe. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un video e si concentra sulla volontà di mantenere il flusso di energia globale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le conseguenze.

(Agenzia Vista) Miami, 9 marzo 2026 "Mentre proseguiamo l'operazione Epic Fury, siamo concentrati sul mantenere il flusso di energia e petrolio verso il mondo. Non permetterò a un regime terroristico di tenere il mondo in ostaggio e tentare di fermare le forniture globali di greggio. Se l'Iran farà qualcosa in tal senso, verrà colpito a un livello molto, molto più duro. Eliminerò quei bersagli che erano facili e che ho menzionato poco fa; li colpiremo così velocemente che non riusciranno mai più a riprendersi. Se vogliono giocare a questo gioco, farebbero meglio a non farlo. A lungo termine, le forniture di petrolio saranno drasticamente più sicure senza la minaccia di navi, droni, missili e del pericolo nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

