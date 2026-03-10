Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’80% delle capacità iraniane sono state distrutte e che la vittoria si avvicina. L’operazione militare contro l’Iran è stata definita praticamente conclusa, lasciando intendere che il conflitto si sta avviando verso una rapida risoluzione. Nessun dettaglio su date o modalità specifiche è stato fornito.

Il conflitto in Medio Oriente si sta avviando verso una conclusione rapida secondo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che ha definito l’operazione militare contro l’Iran come praticamente terminata. Donald Trump ha annunciato che la campagna, iniziata il 28 febbraio con il nome in codice Epic Fury, vedrà presto la vittoria totale grazie alla distruzione massiccia delle capacità offensive nemiche. Le dichiarazioni provengono da un evento tenutosi nella proprietà di Doral, in Florida, e da un’intervista telefonica rilasciata a un’emittente televisiva. L’impatto delle operazioni militari è stato descritto in termini numerici precisi: quasi l’80% della capacità iraniana di lanciare droni e missili è stata demolita dalle forze statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: 80% capacità iraniane distrutte, vittoria vicina

Articoli correlati

Leggi anche: La sfida di Trump: "Capacità militari distrutte". Teheran avverte l'Europa

Suffragio universale 80 anni dopo, Meloni: “Sono qui grazie alle donne che hanno osato”. Il grazie alle giovani iraniane“Io non potrei essere dove sono se non fosse stato per tutte le donne che prima di noi non hanno avuto paura di dimostrare il loro valore.

Donald Trump: Voglio solo la libertà per il popolo iraniano

Una selezione di notizie su Trump 80 capacità iraniane distrutte...

Discussioni sull' argomento Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo; Guerra in Iran, Trump: Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Iran in ginocchio, Trump e i numeri della guerra: i risultati della Fase 1.

Trump sente Putin, telefonata di un'ora sull'Iran. Il presidente Usa: «Guerra in pratica conclusa» - facebook.com facebook

Anthropic ha fatto causa all’amministrazione Trump, che aveva indicato l’azienda come un possibile rischio per la sicurezza nazionale x.com