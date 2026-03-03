Al quarto giorno di conflitto, gli attacchi tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a intensificarsi. Teheran ha lanciato due droni contro l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita, mentre soldati israeliani sono entrati nel sud del Libano. Da parte di Trump, sono state pronunciate dure dichiarazioni sulla capacità militare, mentre l'Iran ha messo in guardia l'Europa.

La guerra si intensifica. Al quarto giorno del conflitto iniziato sabato con gli attacchi lanciati da Usa e Israele contro l'Iran, Teheran ha attaccato con due droni l'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita e i soldati di Israele sono entrati nel sud del Libano. Pioggia di bombe su Teheran e su altre zone dell'Iran: secondo notizie di stampa, attacchi israeliani avrebbero colpito la sede dell'Assemblea degli esperti a Qom mentre era in corso una riunione per eleggere il successore di Ali Khamenei come nuova Guida suprema. Con migliaia di viaggiatori ancora bloccati in diverse parti del mondo e mentre l'onda d'urto legata allo Stretto di Hormuz e agli attacchi a strutture energetiche in Qatar e Arabia Saudita ha fatto schizzare in alto i prezzi di petrolio e gas, le prospettive del conflitto non sono ancora chiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La sfida di Trump: "Capacità militari distrutte". Teheran avverte l'Europa

