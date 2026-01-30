Truffe telefoniche tramite finti numeri affidabili la Questura di Lecce lancia l' allarme contro lo spoofing

La Questura di Lecce avverte i cittadini di stare attenti alle truffe telefoniche che arrivano con numeri falsi, ma sembrare ufficiali. Gli agenti spiegano che i malintenzionati usano tecniche di spoofing per ingannare le persone e farsi passare per enti affidabili. È importante non dare mai informazioni personali o bancarie al telefono se si ha qualche sospetto. La polizia invita a segnalare subito eventuali chiamate sospette per aiutare a bloccare questi tentativi.

La Questura di Lecce ha lanciato un nuovo allarme riguardo al fenomeno dello spoofing, una tecnica di truffa telefonica che sta colpendo numerosi cittadini. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sono state segnalate numerose chiamate fraudolente che simulano numeri riconducibili a enti ufficiali, tra cui il centralino della stessa Questura di Lecce. Il fenomeno dello spoofing: come agiscono i truffatori Lo spoofing rappresenta una delle più insidiose tecniche di frode telefonica degli ultimi tempi. Attraverso sofisticati sistemi i malintenzionati riescono a mascherare il proprio numero, facendo apparire sul display del destinatario un recapito apparentemente affidabile o addirittura riconducibile a enti pubblici.

