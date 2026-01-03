Allerta truffe telefoniche con finti sms dall' ospedale di Negrar

Negli ultimi giorni, si sono registrati diversi tentativi di truffa tramite falsi SMS che imitano comunicazioni ufficiali dell’ospedale di Negrar. Questi messaggi ingannano i destinatari, inducendoli a fornire dati personali o a cliccare su link fraudolenti. È importante rimanere vigili e verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute, evitando di condividere informazioni sensibili con fonti non ufficiali.

