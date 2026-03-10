Due persone sono state arrestate con l'accusa di aver partecipato a un'organizzazione criminale che ha truffato per circa 800mila euro. La banda operava tra Italia e altri paesi, utilizzando metodi illeciti per ingannare le vittime e sottrarre denaro. L'indagine ha portato al sequestro di prove e all'identificazione di altri soggetti coinvolti nel gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Facevano parte di un’organizzazione criminale che tra l’Italia e la Spagna svuotava i conti correnti di ignari di privati e aziende attraverso l’accesso abusivo a sistemi informatici grazie al furto di dati sensibili realizzato via mail (phishing), mediante l’invio di sms (smishing) e tramite comunicazioni telefoniche (vishing). Sono accusate di associazione per delinquere e autoriciclaggio con l’aggravante di agevolare il clan dei Casalesi le due persone a cui, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli (procuratore aggiunto Michele Del Prete), i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Milano, hanno notificato due arresti in carcere emessi dal gip. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffe per 800mila euro per conto del clan dei casalesi, due arresti

