Truffa del finto carabiniere sventata a Imola | arrestato un 40enne

A Imola, i carabinieri di Dozza hanno arrestato un uomo di 40 anni nell’ambito di un’operazione contro la truffa del finto carabiniere. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare un tentativo di raggiro, contribuendo alla sicurezza della comunità. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti o altri episodi riconducibili allo stesso soggetto.

