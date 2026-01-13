Truffa del finto carabiniere sventata a Imola | arrestato un 40enne
A Imola, i carabinieri di Dozza hanno arrestato un uomo di 40 anni nell’ambito di un’operazione contro la truffa del finto carabiniere. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare un tentativo di raggiro, contribuendo alla sicurezza della comunità. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti o altri episodi riconducibili allo stesso soggetto.
È stata sventata la truffa del "finto" carabiniere grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. A Imola, i militari della stazione carabinieri di Dozza hanno arrestato un 40enne italiano con l'accusa di tentata truffa in concorso.
