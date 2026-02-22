Finti tecnici e falsi poliziotti in azione | anziana sventa la truffa

Un’anziana di Parma ha evitato una truffa organizzata da falsi tecnici e poliziotti nel pomeriggio del 18 febbraio a Budellungo. I malviventi avevano chiamato l’anziana fingendo di essere agenti e tecnici di assistenza, ma lei ha riconosciuto le loro intenzioni e ha deciso di non aprire la porta. La sua prontezza ha impedito che la truffa si consumasse, mentre i ladri si sono allontanati senza ottenere nulla. La vicenda ha attirato l’attenzione nel quartiere.

Si fingono operatore Iren e agente per entrare in casa, ma la prontezza della 74enne e la chiamata al 112 fanno saltare il colpo Tentata truffa ai danni di un’anziana sventata grazie alla lucidità della vittima. È accaduto nel pomeriggio del 18 febbraio in zona Budellungo, a Parma. La Polizia di Stato – Ufficio Volanti – è intervenuta dopo una segnalazione al 112 Nue per un raggiro messo in atto da due uomini ai danni di una donna di 74 anni. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava fuori casa con il cane quando è stata avvicinata da un uomo che si è presentato come operatore Iren, sostenendo di dover effettuare un controllo all’impianto domestico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Finti tecnici del gas e carabinieri. Anziana vittima della doppia truffaDue uomini si sono presentati alla porta di un’anziana, fingendosi tecnici del gas incaricati di controllare una presunta perdita nello scaldabagno. “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniereUn’anziana donna ha evitato una truffa questa mattina a La Spezia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allarme truffe a Concesio, falsi tecnici e telefonate ingannevoli colpiscono gli anziani: come difendersi; Trescore, finti tecnici dell’acquedotto rubano oro a un’anziana; Finti carabinieri e falsi finanzieri in azione: allarme truffe nei comuni molisani; Attenzione alle truffe: il Comune di Crespina Lorenzana lancia un vademecum per difendersi. Incontro ad Asti: difendersi da truffe telefoniche e falsi tecniciMartedì 24 febbraio, la Polizia di Stato illustra strumenti pratici per proteggere anziani e persone fragili da raggiri e intrusioni domestiche ... lavocediasti.it Tra sms ingannevoli e finti tecnici: le tetate truffe raccontate dalle segnalazioni di tanti legnanesiAttenzione alle truffe, perché quando vanno a segno non divengono solo una perdita economica, ma una ferita profonda che colpisce la vittima in profondità. La comunità può fare la sua parte ... legnanonews.com Indagini in corso. I due finti tecnici hanno detto che c’era il rischio di una fuga di gas nella zona e hanno convinto il pensionato a farli entrare in casa - facebook.com facebook